Примушував йти працювати: у Києві син ледь не вбив свого батька (фото)

У Києві син намагався вбити батька. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві поліція затримала чоловіка, який намагався вбити свого батька. Як виявилось, між ними стався конфлікт на тлі безробіття одного з них.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.
Деталі НП
Як стало відомо, між батьком та сином виникла сварка, бо останній протягом тривалого часу ніде не працює і не має джерела заробітку.
Під час з'ясування стосунків син спочатку побився з батьком, а потім кілька разів пирнув його ножем у шию, після чого втік із місця події.
У якому стані постраждалий?
72-річного постраждалого лікарі у тяжкому стані госпіталізували до лікарні. Наразі він перебуває у реанімації.
Що кажуть у поліції?
Поліцейські вилучили лезо ножа, яким, ймовірно, було завдано тілесних ушкоджень та інші речові докази.
Внаслідок цього зловмисника затримали поліцейські у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Що загрожує зловмиснику?
За скоєний злочин затриманому чоловікові загрожує до 15 років ув'язнення.
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