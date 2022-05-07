"Zастрілись". У Києві з'явився незвичайний пам'ятник із Путіним (фото, відео)

У столиці встановили скульптуру із зображенням Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві навпроти Бессарабського ринку встановили незвичну тимчасову інсталяцію під назвою "Zaстрілись". Пам'ятник із іржавого металу зробив скульптор із Харкова Дмитро Ів. Як розповів сайту "Сьогодні" автор роботи, він як творча людина не може стояти осторонь того, що відбувається в нашій країні.

"Коли окупанти напали на нашу землю, до мене завітала думка зробити сучасну жорстку скульптуру. Це мій жорсткий погляд на те, що відбувається в моїй рідній країні. Путін – це воєнний злочинець. І він знає, що має два шляхи. Перший – сісти на лаву підсудних, а другий – застрелитись. Так з'явився слоган цієї роботи "Путлер, натяк зрозумілий?" – розповідає сайту "Сьогодні" скульптор Дмитро Ів.

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Скульптуру він вигадав півтора місяці тому. І весь цей час працював без вихідних по 10-12 годин на добу.

"У мене принцип – якщо є про що сказати, то треба кричати. Це якраз той випадок. Скульптура створювалась у Львові за допомогою волонтерів. Я хотів би подякувати їм за фінансову підтримку. Особливо Віталію Задерею, без його фінансової допомоги цей пам'ятник не з'явився б. Він допоміг із інструментом та майстернею", – каже скульптор.

У Києві встановили незвичну скульптуру / Фото: "Сегодня"

Сьогодні вранці тимчасову інсталяцію встановили на початку бульвару Шевченка, де колись стояла пам'ятка Леніну.

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"В інсталяції є одна фішка, яка наразі не вийшла. Якщо скульптуру поставити суворо на південь, то з 12:00 до 14:00 на обличчі Путіна буде видно вуса, як у Гітлера. Поки цей задум не вийшов, саме на цьому місці", – розповідає скульптор.

Висота пам'ятника чотири метри. На інсталяції близько 10 тисяч зварювальних точок, а вага до 350 кілограмів. Автор сподівається, що його інсталяція простоїть у центрі Києва до нашої перемоги над ворогом. Роботи скульптора Дмитра Іва встановлені у багатьох містах України та Києві.

2021 року скульптор Дмитро Ів став учасником виставки у відомій галереї Нью-Йорка "Агора". За можливість представити свої роботи у Нью-Йорку боролися понад тисячу учасників, і роботи Іва обрали для участі серед 20 переможців, щоб представити сучасний паблік-арт України.

Скульптура заввишки чотири метри встановлена на бульварі Шевченка / Фото: "Сегодня"

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Дмитро створив із колючого дроту величезну дитячу іграшку – ведмедя. Вона, за задумом художника, хвороблива пародія життя, на яку 8 років тому Росія прирекла Україну.

Дмитро Ів – переможець фестивалю сучасного мистецтва Passion for Freedom 2015 у Лондоні. Його скульптури знаходяться у 12 приватних колекціях, зокрема співачки Патрісії Каас. Він уже створив понад сто робіт, багато з яких зберігаються у музеях та приватних колекціях України, Німеччини, Франції, Італії.

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