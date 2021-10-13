Завтра через святкування у центрі Києва громадський транспорт змінить маршрути (карта)

У Києві транспорт змінить маршрути. / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра, 14 жовтня, у центрі Києва заплановані масові заходи. Відповідно громадський транспорт змінить маршрути.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

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14 жовтня можливі зміни в роботі тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 8, 17 та автобусів маршрутів № 24, 114 та 118.

Як зміниться робота транспорту

Із 13:00 до закінчення заходів можливе тимчасове призупинення руху тролейбусів маршрутів № 5, 7, 8 і 17 та автобусів маршрутів № 24, 114 і 118.

У разі заборони руху транспорту за маршрутом заходів, рух маршрутів буде організовано:

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тролейбуси:

№ 5, 7, 8 і 17 відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів до бульв. Тараса Шевченка за діючими маршрутами, далі – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – бульв. Тараса Шевченка, далі за діючими маршрутами;

автобуси:

№ 24 і 114 відповідно від Національного музею історії України в II світовій війні та вул. Милославської до вул. Хрещатик за діючими маршрутами, далі – вул. Михайлівська – вул. Велика Житомирська – вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – бульв. Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал "Центральний" – вул. Симона Петлюри – бульв. Тараса Шевченка – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Володимирська, далі за діючими маршрутами;

№ 118 від ст.м. "Чернігівська" до вул. Басейної за діючим маршрутом, далі – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського (в зворотному напрямку – вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі) – просп. Перемоги, далі за діючим маршрутом;

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Громадський транспорт у Києві змінить роботу. Фото: КМДА

Погода на Покрову

З 14 жовтня в Україну прийде легке потепління. Хороша і сонячна погода на свята забезпечена. На зміну циклону прийде антициклон. По всій території України погода буде без істотних опадів.

На заході України температура вдень коливатиметься від +8 до +12 градусів, вночі – від +1 до +4. На сході синоптики вдень прогнозують 9-15 градусів тепла, а вночі – 5-9 градусів тепла.

У північних регіонах стовпчики термометрів вдень досягатимуть 9-11 градусів тепла, а вночі в межах 3-7 градусів тепла. На півдні денна температура становитиме 13-16 градусів тепла, нічна – 5-11 градусів тепла.

У Києві денна температура очікується +10...+12 градусів, а нічна – 4-6 тепла.

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