Будівлю КМДА клонували. У центрі Києва з'явилась його копія (фото)

Біля Київосвіти 20 грудня відкрили бронзовий макет будівлі. Подібні скульптури стоять у багатьох мерій світу, а також важливих архітектурних споруд.

Про це повідомляє голова ГО "Ради з урбаністики Києва" Віталій Селик у Facebook.

Тепер люди з порушенням зору зможуть осягнути архітектурні деталі головного офісу Києва.

"На гранях п’єдесталу є короткий опис будівлі та Хрещатика українською, англійською і шрифтом Брайля", – написав Віталій Селик.

На макеті шатер даху утоплений нижче лінії карнизу, як відразу після будівництва у 1957, а не виступає над ним, як зараз. Так сталося, коли десь у 1980-90-ті на місці горища облаштували 11-й поверх з кабінетами і підняли дах.

При цьому, на скульптурці яскраво видні башти ліфтових шахт, які з’явилися десь у 2000-ні.

В житті нижній 3-поверховий цоколь трохи виступає по всьому периметру. А на макеті виділяється середня частина на 3 вікна. А весь інший пояс ніби втоплений глибше пілястр. Реклама

Чомусь бокові крила зробили з пласкими дахами, а не ламаними, як є зараз.

Ну і якщо вже говорити про крупні деталі, на даху над Колонною залою тепер прикріплена величезна конструкція з кліматичною системою. На макеті її нема.