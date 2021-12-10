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Будівлю КМДА підсвітили кольорами ЛГБТ (фото)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
10 грудня, 23:58
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Ініціатори акції – правозахисна організація Amnesty International Ukraine та громадська організація KyivPride
10 грудня надвечір Amnesty International та KyivPride підсвітили будівлю Київської міської держадміністрації. Колаж "Сьогодні"
10 грудня надвечір Amnesty International та KyivPride підсвітили будівлю Київської міської держадміністрації. Колаж "Сьогодні"

У п'ятницю у Міжнародний день прав людини будівлю Київської міської державної адміністрації підсвітили кольорами ЛГБТ-символіки.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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Деталі

Ініціатори акції – правозахисна організація Amnesty International Ukraine та громадська організація KyivPride. За словами директора Amnesty International Ukraine Оксани Покальчук, в Україні ні законодавча база, ні правоохоронні органи не можуть забезпечити належного захисту ЛГБТКІ-людей. Саме тому у Міжнародний день прав людини вирішили привернути увагу до цієї проблеми, щоб покласти край систематичному залякуванню, цькуванню та насильству.

"Столиця України має демонструвати приклад для наслідування – тут кожному та кожній, незалежно від віку, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності має бути безпечно. Злочини на ґрунті нетерпимості мають розслідуватися належним чином", – йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, ЛГБТКІ – акронім для позначення лесбіянок, геїв, бісексуальних, трансгендерних, квір- та інтерсексуальних людей.

Нагадаємо, з 19 січня 2022 року рекламодавці не зможуть більше налаштовувати рекламу у Facebook та Instagram за такими інтересами користувачів, як сексуальна орієнтація, релігія та політичні переконання.

На початку року президент Володимир Зеленський затвердив документ про Національну стратегію у галузі прав людини на 2021-2023 роки. Там відведено окремий розділ, присвячений запобіганню та боротьбі з дискримінацією у будь-яких її проявах.

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Проте між будинками на Банковій та Грушевського можуть виникнути непорозуміння щодо реалізації цієї стратегії. Минулого року у парламенті сформували міжфракційне об'єднання "Цінності. Гідність. Сім'я". Туди увійшли більш ніж дві третини обранців із різних фракцій та груп, які домовилися "захищати та зміцнювати вічне визначення сім'ї".

КиївКМДАлгбт
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