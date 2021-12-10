Будівлю КМДА підсвітили кольорами ЛГБТ (фото)

Ініціатори акції – правозахисна організація Amnesty International Ukraine та громадська організація KyivPride

10 грудня надвечір Amnesty International та KyivPride підсвітили будівлю Київської міської держадміністрації. Колаж "Сьогодні"

У п'ятницю у Міжнародний день прав людини будівлю Київської міської державної адміністрації підсвітили кольорами ЛГБТ-символіки.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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Ініціатори акції – правозахисна організація Amnesty International Ukraine та громадська організація KyivPride. За словами директора Amnesty International Ukraine Оксани Покальчук, в Україні ні законодавча база, ні правоохоронні органи не можуть забезпечити належного захисту ЛГБТКІ-людей. Саме тому у Міжнародний день прав людини вирішили привернути увагу до цієї проблеми, щоб покласти край систематичному залякуванню, цькуванню та насильству.

"Столиця України має демонструвати приклад для наслідування – тут кожному та кожній, незалежно від віку, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності має бути безпечно. Злочини на ґрунті нетерпимості мають розслідуватися належним чином", – йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, ЛГБТКІ – акронім для позначення лесбіянок, геїв, бісексуальних, трансгендерних, квір- та інтерсексуальних людей.

Нагадаємо, з 19 січня 2022 року рекламодавці не зможуть більше налаштовувати рекламу у Facebook та Instagram за такими інтересами користувачів, як сексуальна орієнтація, релігія та політичні переконання.

На початку року президент Володимир Зеленський затвердив документ про Національну стратегію у галузі прав людини на 2021-2023 роки. Там відведено окремий розділ, присвячений запобіганню та боротьбі з дискримінацією у будь-яких її проявах.

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Проте між будинками на Банковій та Грушевського можуть виникнути непорозуміння щодо реалізації цієї стратегії. Минулого року у парламенті сформували міжфракційне об'єднання "Цінності. Гідність. Сім'я". Туди увійшли більш ніж дві третини обранців із різних фракцій та груп, які домовилися "захищати та зміцнювати вічне визначення сім'ї".