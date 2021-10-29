Зима близько: яку погоду синоптики прогнозують на вихідних у Києві (мапа)

Погода в Києві на 30 жовтня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 30 жовтня, у Києві цілий деньтепло. Максимальна температура становитиме 14 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Вдень температура повітря підніметься до 14 градусів тепла. Небо буде у хмарах, але дощу не прогнозується.

Вночі стовпчики термометрів опустяться до 3 градусів вище нуля. Вітер північний 5-10 метрів на секунду.

Прогноз погоди в столиці на 30 жовтня. Скрин із сайту Укргідрометцентру

Реклама

У Полтаві прогноз погоди почали вести оголені чоловіки

Полтавський телеканал досить оригінальновирішив підійти до погодного блоку – серед ведучих, якими зазвичай є привабливі дівчата, з'явилися кілька спортивних хлопців.

Очевидно, телеканал PTV вирішив внести ґендерну різноманітність у випуски прогнозу погоди. Примітно, що з часом на них стає дедалі менше одягу.

Читайте також