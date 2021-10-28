Тепло повернулося! Яка погода чекає на киян завтра – прогноз (карта)

Завтра, 29 жовтня, у Києві цілий день залишитьсяхмарна погода, а максимальна температура повітря буде 14 градусів тепла.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вдень температура повітря підніметься до 14 градусів тепла. Небо вкриється хмарами. Опадів не буде.
Вночі температура повітря опуститься до 3 градусів. Вітер буде південний 5-10 метрів на секунду.
У Полтаві прогноз погоди почали вести оголені чоловіки
Полтавський телеканал досить оригінальновирішив підійти до погодного блоку – серед ведучих, якими зазвичай є привабливі дівчата, з'явилися кілька спортивних хлопців.
Очевидно, телеканал PTV вирішив внести ґендерну різноманітність у випуски прогнозу погоди. Примітно, що з часом на них стає дедалі менше одягу.
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