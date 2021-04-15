120 кг амфетаміну: в Києві зловили учасників потужного наркоугруповання (фото)

Правоохоронці вилучили рекордну партію амфетаміну загальною вагою близько 120 кг, понад тонну прекурсорів та промислове обладнання для масового виготовлення психотропних речовин

У Києві вісім учасників потужного наркоугруповання взяті під варту без визначення застави.

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Про це повідомляє Прокуратура Києва в Facebook.

Ще двом учасницям злочинної групи, які виконували роль кур'єрів, обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

"Було припинено діяльність нарколабораторії, яка функціонувала на базі промислового підприємства у м. Дніпрі, а також інтернет-магазину, через який здійснювався збут наркотиків за біткоїни", – йдеться в повідомленні.

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Десять учасників злочинної групи затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, які могли бути причетними до злочину.

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Нагадаємо, 12 квітня в ході спецоперації, яка проводилася в чотирьох регіонах України, правоохоронці вилучили рекордну партію амфетаміну загальною вагою близько 120 кг, понад тонну прекурсорів та промислове обладнання для масового виготовлення психотропних речовин.

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Раніше ми писали, що в Кіровоградській області порушники продавали наркотики під виглядом таблеток для схуднення.

Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" затримали жінку, яка намагалася провезти на територію України 70 тисяч таблеток наркотичної дії.

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