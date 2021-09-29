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$240 тисяч. У Києві банду фальшивомонетників впіймали "на гарячому" (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
29 вересня, 13:05
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Шахраї в Мережі познайомилися з чоловіком і запропонували йому обміняти іноземну валюту
Вилучені купюри відправили на експертизу
Вилучені купюри відправили на експертизу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві зловили двох зловмисників, які налагодили незаконний бізнес. Чоловіки збиралися збути фальшиву іноземну валюту – 240 тисяч доларів США. Тепер їм загрожує до дванадцяти років в'язниці.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

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Ними виявилися 42-річний уродженець Луганщини та 34-річний житель Львівської області.

"Ми з’ясували, що фігуранти через мережу Інтернет познайомились з чоловіком та запропонували йому обміняти іноземну валюту. Правопорушників затримали після проведення й документування контрольних закупок та під час спроби збуту партії фальшивої валюти на суму 240 000 доларів США. Вилучені купюри направлено на проведення відповідної експертизи", – розповів начальник відділу розслідування в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління поліції Києва Олег Кисельов.

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Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2, 3 ст. 199 Кримінального кодексу України.

Злочинців зловили на гарячому
Злочинців зловили на гарячому / Фото: Нацполиция

"Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення і затримання всіх учасників злочинної схеми", – додають в поліції.

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Поліція затримала чоловіків при передачі грошей
Поліція затримала чоловіків при передачі грошей / Фото: Нацполиция

Як вже писали "Сьогодні", в Україні почастішали випадки злому фінансового додатки "Приват24" – все більше жертв повідомляють про шахраїв. Серед найпоширеніших варіантів – фішинг і дзвінки.

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