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Атака на потяги метро у Києві: розбили вікна чотирьох вагонів

12 січня, 21:19

Олександр Марущак , Юлія Безпечна

Пригода сталася на "червоній гілці"

У Києві ввечері у вівторок, 12 січня, невідомі хулігани вчинили справжню атаку на потяги метрополітену, які прямували відкритою частиною "червоної" лінії підземки.

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Про це розповіла сайту "Сегодня" заступник начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.

Інциденти сталися між станціями метро "Дарниця" та "Чернігівська", ніхто не постраждав.

"Хулігани пошкодили вікна в чотирьох потягах метро. Інцидент стався з 19:00 до 19:30 між станціями "Дарниця" та "Чернігівська". Ніхто з пасажирів при цьому дивом не постраждав. На місці працюють правоохоронці", – розповіла вона.

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Нагадаємо, наприкінці грудня у Києві нетверезий пасажир побив співробітницю метрополітену за те, що вона не впускала його в підземку на станції "Оболонь".

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