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Б’є – не значить любить: в Києві чоловік убив подругу через політику (фото)

16 травня, 00:03

Віталій Семченко Віталій Семченко

Правоохоронці затримали підозрюваного – ним виявився 56-річний киянин. Зловмиснику загрожує до 15 років тюремного ув'язнення

/ Фото: Нацполиция

У Київській області правоохоронці затримали чоловіка, який вбив свою кохану.

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Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Про смерть 51-річної жінки повідомив її син: юнак дізнався від сусідки, що його мати не виходить на зв'язок, тому він приїхав до неї додому в село Петропавлівська Борщагівка, де і знайшов труп.

"Сусідка повідомила, що померла впродовж багатьох років перебувала у близьких стосунках з чоловіком зі столиці, який неодноразово бив потерпілу. За декілька днів до смерті жінки, сусідка при спілкуванні помітила у неї на обличчі численні гематоми. Жінка розповіла що посварилися з коханим на політичному підґрунті", – повідомили в поліції.

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Правоохоронці затримали підозрюваного – ним виявився 56-річний киянин. Зловмиснику загрожує до 15 років тюремного ув'язнення.

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Як повідомлялося раніше, в Києві психічно хворий чоловік жорстоко розправився з матір'ю. Він убив її, а потім розчленував.

Також ми писали, що в Одесі чоловік гуляв з головою людини в руках, в його квартирі знайшли двох загиблих. Одному з жертв вбивця розпоров черевну порожнину, а іншому відрізав голову.

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