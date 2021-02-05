Без води. На одній із вулиць в Києві прорвало трубу (відео)

У "Київводоканалі" підтвердили, що стався прорив

У Києві на вулиці Білецького (Подільський район) сталася НП. Вода вирує з-під асфальту, і заливає вулицю. У "Київводоканалі" "Сьогодні" підтвердили, що прорив стався на водопроводі.

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На місце події вже виїхала ремонтна бригада.

"Вони перекриють воду. Попередньо там проходить трубопровід великого діаметра – 500 міліметрів. Проводитиметься розриття і ремонт водопроводу", – розповіли в пресслужбі "Київводоканалу".

Без водопостачання залишилися 66 об'єктів:

вул. Білицька, 15 – 95, 44 -102 (63 приватних будинки), 55 (школа інтернат №19), 41/43 (школа №68), 45 (служба газу).

Автоцистерна знаходиться на Білицькій, 55 (біля школи інтернат №19). Орієнтовний термін ліквідації пошкодження – доба.

Нагадаємо, нещодавно на Троєщині через прорив труби утворилося озеро.

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Крім того, в Одесі на вулиці Корольова стався прорив труби, і потоком води за 30 хвилин вимило яму глибиною в людський зріст.

Дивіться сюжет – на Донбасі залишилося п'ять населених пунктів без води:

Відео: Сьогодні

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