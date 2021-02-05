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Без воды. На одной из улиц в Киеве прорвало трубу (видео)

5 февраля, 11:39

Александр Марущак , Ольга Кравченко

В "Киевводоканале" подтвердили, что произошел прорыв

В Киеве на улице Белицкой (Подольский район) произошло ЧП. Вода бурлит из-под асфальта, и заливает улицу. В "Киевводоканале" "Сегодня" подтвердили, что прорыв произошел на водопроводе.

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На место происшествия уже выехала ремонтная бригада.

"Они перекроют воду. Предварительно, там проходит трубопровод большого диаметра – 500 миллиметров. Будет проводиться разрытие и ремонт водопровода", – рассказали в пресс-службе "Киевводоканала".

Также возможно отключение водоснабжения потребителям.

Напомним, недавно на Троещине из-за прорыва трубы образовалось озеро.

Кроме того, в Одессе на улице Королева произошел прорыв трубы, и потоком воды за 30 минут вымыло яму глубиной в человеческий рост.

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Смотрите сюжет – на Донбассе осталось пять населенных пунктов без воды:

Видео: Сегодня

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Киев вода трубопровод Подольский район

Источник: Сегодня

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