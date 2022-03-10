Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Бої під Броварами. ЗСУ знищили колону російської техніки – відео

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 березня, 11:08
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Місто вже не раз піддавалося нападам з боку військових РФ
Під Києвом неспокійно
Під Києвом неспокійно / Фото: Колаж: Сьогодні

Під Броварами (Київська область) відбувся бій між ЗСУ та окупантами.

Про це повідомляє Держприкордонслужба в Telegram.

Реклама

За попередньою інформацією, ЗСУ підбили перший та останній танк, після чого знищили всю колону російської техніки.

Результат роботи 72-ї бригади ЗСУ та полку "Азов" у Броварському районі під столицею опублікували у пабліку.

Реклама

"Хлопці розглядають згорілих орків", – написали у повідомленні.

Авіаналіт на Бровари та Васильків

Авіаналіт, який окупанти здійснили на Бровари та Васильків, закінчився збиттям 5 ворожих літаків. Про це повідомляє командування ВПС ЗСУ.

Реклама

"Під час нальоту окупантів на Васильків та Бровари винищувачі ЗСУ перехопили та збили два російські літаки, ще три літаки РФ були збиті комплексами С-300. Всього було збито 5 винищувачів окупантів, за попередніми даними, це СУ-30 та СУ-35", – зазначається у повідомленні.

На жаль, ракетні обстріли призвели до людських жертв. Як повідомляє мер Василькова Наталія Балансинович, двоє людей загинули, троє постраждали після влучення ворожого снаряда в п'ятиповерхівку.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров В Україну надходять тисячі тонн "гуманітарки" від сусідніх країн Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Бої під Броварами. ЗСУ знищили колону російської техніки – відео Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Позивний - “Художник”. Артем Азаров - митець з Харкова, який пішов добровольцем в перші дні війни. Прикриваючи побратимів при виконанні бойового завдання в рідному місті, загинув від мінометних обстрілів. Після війни буде створено виставку його мистецьких робіт - як памʼять героїчного вчинку.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Майор Сак Олександр Олександрович – командир механізованого батальйону, який вступив у битву з тактичною групою ворога і переміг завдяки раціональному підходу до ведення бою та нестандартній тактиці. Нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня. Один з наймолодших комбатів України - йому 27.
Слава Україні!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти