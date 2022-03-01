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Авіаналіт на Бровари та Васильків: окупанти втратили ще 5 літаків

Світлана Москаленко Світлана Москаленко Заступник Подієвого лідера Сьогодні
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1 березня, 08:00
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На жаль, внаслідок обстрілу є загиблі
Військові РФ випустили ракети по Броварах
Військові РФ випустили ракети по Броварах / Фото: Колаж: Сьогодні

Авіаналіт, який напередодні ввечері окупанти здійснили на Бровари та Васильків, закінчився збиттям 5 ворожих літаків. Про це повідомляє командування ВПС ЗСУ.

"Під час нальоту окупантів на Васильків і Бровари винищувачі ЗСУ перехопили і збили два російські літаки, ще три літаки РФ були збиті комплексами С-300. Усього 28 лютого було збито 5 винищувачів окупантів, за попередніми даними, це СУ-30 та СУ-35" , – зазначається у повідомленні.

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На жаль, ракетні обстріли призвели до людських жертв. Як повідомляє мер Василькова Наталія Балансинович, двоє осіб загинули, троє постраждали після влучення ворожого снаряда у п'ятиповерхівку.

Також є руйнування у Калинівці – щонайменше три приватні будинки. Чи є там жертви, уточнюється.

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Втрати від авіанальоту

Станом на вечір було відомо, що внаслідок ракетного удару російським агресором у містах Біла Церква та Васильків зруйновані гуртожитки.

Внаслідок авіанальоту на Бровари поранено мінімум п'ять осіб, одна загинула.

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