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Чорне небо і стіна з дощу: Київ накрив потужна злива з грозою (відео)

19 липня 2021 11:50

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У столиці та передмісті почався сильний дощ, у деяких районах йде град

Київ другий день поспіль накриває негода. У місті почався сильний дощ і гроза, піднявся вітер.

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Місцеві жителі публікують у Мережі відео з різних районів столиці.

Станцію "Берестейська" підтопила сильна злива – її закрили на вхід і вихід. Також затопило дороги недалеко від метро "Мінська".

На записі видно, що від сильного дощу на вулиці стала погана видимість.

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Також на вулиці розбушувався вітер. Б'ють блискавки і чути грім. Така зараз обстановка на Виноградарі, місцеві жителі кажуть, через кілька хвилин зливи в їхньому районі почався град.

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На двох київських пляжах не можна купатися / Фото: колаж "Сегодня"

Тим часом в інших районах негода тільки наближається. Хоча зараз лише обід, небо стало чорним.

На Позняках темні хмари. Фото: "Сьогодні"

Зазначимо, негода вирує і під Києвом. Таке небо зараз у Вишневому.

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У селі Софіївська Борщагівка також бушує стихія.

Нагадаємо, раніше Київ накрили гроза і пилова буря – вітер зносив все на своєму шляху.

Крім того, в Україні оголошено штормове попередження, а також високий рівень пожежної небезпеки.

Всі подробиці в спецтемі Грозовий фронт накрив Київ

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