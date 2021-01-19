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НП в Києві: пара провалилася під лід (фото)

19 січня, 12:56

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пара провалилася разом зі своєю собакою

На Білому озері в Оболонському районі Києва люди і собака провалилися під лід.

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Про це повідомляє Київ Зараз в Telegram.

Гуляючи заледенілим озером, пара з собакою провалилися під лід.

"На щастя, чоловік зміг вибратися, після чого дістав з-під води дівчину і пса. Будьте дуже уважні, коли виходите на лід", – йдеться в повідомленні.

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Раніше ми писали, що в Києві рятували пса, який провалився під тонкий лід на Дніпрі.

Дивіться сюжет – як водій, який хотів покататися по льоду, мало не потонув:

Відео: Сьогодні

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Київ лід озеро провалились

Джерело: Сьогодні

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