НП в Києві: пара провалилася під лід (фото)

На Білому озері в Оболонському районі Києва люди і собака провалилися під лід.
Про це повідомляє Київ Зараз в Telegram.
Гуляючи заледенілим озером, пара з собакою провалилися під лід.
"На щастя, чоловік зміг вибратися, після чого дістав з-під води дівчину і пса. Будьте дуже уважні, коли виходите на лід", – йдеться в повідомленні.
Раніше ми писали, що в Києві рятували пса, який провалився під тонкий лід на Дніпрі.
Дивіться сюжет – як водій, який хотів покататися по льоду, мало не потонув:
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