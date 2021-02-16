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Депутат Київради вдарив коміка за мат під час стендапу (відео)

16 лютого, 03:35

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Костянтин Богатов вже вибачився

Під час стендап-концерту в одному з київських клубів коміка Владислава Капицю вдарив, розбивши йому окуляри, депутат Київради від партії "Голос" Костянтин Богатов.

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Про це повідомило в Facebook "Телебачення Торонто", сценаристом і співведучим якого є Капиця.

Інцидент стався в неділю, 14 лютого, але широко відомо про нього стало в понеділок.

За словами коміка, депутату не сподобалося, що стендапер, який виступав до нього, використовував мат, і Богатов спробував перервати виступ.

Коли Капиця спробував залагодити ситуацію, то отримав удар в обличчя, крім того від удару у нього зламалися окуляри.

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"Телефон вилітає, відео вимикається, але частина збереглася. Потім я блокую наступний удар, ловлю його та відштовхую. Це буквально сталось за секунд 20", – розповів комік.

Під час конфлікту глядачі викликали поліцію, а Богатова вивели із зали. Поліція пізніше також запропонувала депутату залишити приміщення.

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Повідомляється, що наступного дня Костянтин Богатов вибачився перед стендапером, зазначивши, що застосовувати силу було недоцільно, проте й мат – це неправильно.

У партії "Голос" також відреагували на інцидент, заявивши, що вважають поведінку Богатова неприпустимою і пообіцяли обговорити поведінку колеги на найближчих зборах фракції в Київраді.

"Щиро приносимо вибачення особисто стендаперу Владу Капиці. І тим, хто став свідком неприпустимих висловлювань та дій під час концерту", – йдеться в заяві партії.

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Нагадаємо, 5 лютого на засіданні Ради сталася бійка між народними депутатами через виступ, який стосувався блокування трьох телеканалів.

Ми також повідомляли, що в Києві біля станції метро "Лівобережна" водій маршрутного таксі побився з пасажиром.

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Київ депутати бійка комік Київрада напад стендап
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