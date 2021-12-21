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Тримали у підвалі майже добу: у Києві іноземця викрали ексдружина та її родичі

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
21 грудня, 15:55
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Чоловіка знайшли в одному з гаражних боксів Деснянського району. У потерпілого були зв'язані мотузкою руки та ноги
У Києві іноземця викрали та закрили у підвалі. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві іноземця викрали та закрили у підвалі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві іноземця протримали у підвалі майже добу. Зробили це колишня дружина, її мати та брат, а також знайомий.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

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Деталі

Як розповіли правоохоронці, колишні родичі вимагали у потерпілого іноземця повернути неіснуючий борг у 2 тисячі доларів.

19 грудня поліції надійшло повідомлення від жінки, що її 34-річний співмешканець після роботи не повернувся додому. Також вона розповіла, що двоє невідомих бризнули йому в обличчя з газового балончика, силою посадили в автомобіль та відвезли у невідомому напрямку.

Чоловіка зв'язали та затягли до підвалу

У підсумку чоловіка знайшли в одному з гаражних боксів Деснянського району. У потерпілого були зв'язані мотузкою руки та ноги.

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Крім того, у приміщенні гаража були дві жінки – колишня дружина та її мати. Ще поліцейські затримали двох чоловіків – брата колишньої дружини та його знайомого.

Фігуранти злочину вимагали у потерпілого повернути неіснуючий борг – 2 тисячі доларів.

Що загрожує зловмисникам?

За вчинене злочинцям загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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Іноземця тримали у підвалі майже добу. Фото: ГУ НП України

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