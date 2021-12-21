Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚷 Дело Порошенко 🍾 Итоги года 2021 😷 Омикрон в Украине 🚀 Ультиматум России НАТО
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Держали в подвале почти сутки: в Киеве иностранца похитили экс-жена и ее родственники

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
21 декабря, 15:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Мужчину нашли в одном из гаражных боксов Деснянского района. У потерпевшего были связаны веревкой руки и ноги
В Киеве иностранца похитили и закрыли в подвале. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве иностранца похитили и закрыли в подвале. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве иностранца продержали в подвале почти сутки. Преступниками стали бывшая жена, ее мать и брат, а также знакомый.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Реклама

Подробности

Как рассказали правоохранители, бывшие родственники требовали у потерпевшего иностранца вернуть несуществующий долг на сумму 2 тысячи долларов.

19 декабря полиции поступило сообщение от женщины, что ее 34-летний сожитель после работы домой не вернулся. Также она рассказала, что двое неизвестных забрызгали ему лицо газовым баллончиком, силой посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Мужчину связали и затащили в подвал

В результате мужчину нашли в одном из гаражных боксов Деснянского района. У потерпевшего были связаны веревкой руки и ноги.

Реклама

Кроме того, в помещении гаража находились две женщины – бывшая жена и ее мать. Также полицейские задержали еще двоих мужчин – брата бывшей жены и его знакомого.

Фигуранты преступления требовали у потерпевшего вернуть несуществующий долг в сумме 2 тысяч долларов.

Что грозит злоумышленникам?

За совершенное преступникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Реклама

Иностранца держали в подвале почти сутки. Фото: ГУНП Украины

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

7 872

заболело за неделю в Киeвe

+5%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.28

Российский рубль (₽)

0.3677

Евро (€)

30.77

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять