Держали в подвале почти сутки: в Киеве иностранца похитили экс-жена и ее родственники

В Киеве иностранца продержали в подвале почти сутки. Преступниками стали бывшая жена, ее мать и брат, а также знакомый.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
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Как рассказали правоохранители, бывшие родственники требовали у потерпевшего иностранца вернуть несуществующий долг на сумму 2 тысячи долларов.
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19 декабря полиции поступило сообщение от женщины, что ее 34-летний сожитель после работы домой не вернулся. Также она рассказала, что двое неизвестных забрызгали ему лицо газовым баллончиком, силой посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.
Мужчину связали и затащили в подвал
В результате мужчину нашли в одном из гаражных боксов Деснянского района. У потерпевшего были связаны веревкой руки и ноги.
Кроме того, в помещении гаража находились две женщины – бывшая жена и ее мать. Также полицейские задержали еще двоих мужчин – брата бывшей жены и его знакомого.
Фигуранты преступления требовали у потерпевшего вернуть несуществующий долг в сумме 2 тысяч долларов.
Что грозит злоумышленникам?
За совершенное преступникам грозит до пяти лет лишения свободы.
Иностранца держали в подвале почти сутки. Фото: ГУНП Украины