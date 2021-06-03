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Десятки людей громлять "Столичний" у Києві: ринок припиняє роботу

3 червня, 11:58

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

В адміністрації ринку стверджують, що рейдерського захоплення не було, а в поліції те, що сталося, називають конфліктом на тлі з'ясування прав власності

У Києві група невідомих напала на ринок "Столичний" – вони вломилися в один з павільйонів і влаштували в ньому погром. Мало не дійшло до сутичок з правоохоронцями.

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Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Київської області.

Інцидент стався вранці 3 червня. На місце подій прибули патрульні, слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції, вибухотехніки і спецназ.

Хоча зловмисники застосовували димові шашки і петарди, до силового протистояння не дійшло.

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/ Фото: Нацполиция

За даними правоохоронців, конфлікт стався на тлі з'ясування прав власності.

"Правоохоронці розпочали слідчі дії в адмінбудівлі ринку. Доступ до вказаного приміщення зараз обмежений. Нині поліція охороняє громадський порядок та проводить превентивні заходи на ринку "Столичний", – додали в Нацполіції.

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/ Фото: Нацполиция

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Найближчим часом діям учасників конфлікту дадуть правову оцінку і ухвалять рішення щодо притягнення їх до відповідальності.

/ Фото: Нацполиция

За даними "Обозревателя", затримали не менш як чотирьох нападників. Загалом у "захопленні" брали участь не менш ніж 80 осіб у балаклавах, бронежилетах і кевларових касках. Вони влізли до будівлі ринку по сходах і почали громити її сокирами, кувалдами і ломами.

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Тим часом у Telegram ринку запевнили, що рейдерського захоплення не було, але ринок тимчасово припиняє свою роботу – до переукладення договорів між продавцями та орендодавцем і погашення заборгованості за комунальні послуги.

Там само зазначено, що сторонами конфлікту є компанії "ОІЛСІ" і "РСПГ "Столичний" з одного боку та "Продовольчий хаб "Столичний" з іншого. Власників "Хабу" звинуватили в незаконному захопленні ринку в 2020 році.

Нагадаємо, що в квітні Нацгвардія заблокувала роботу миколаївського ринку "Колос", співробітники якого ігнорували карантинні обмеження.

Дивіться також, як на київських ринках дотримуються правил карантину:

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