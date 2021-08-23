Дорога всіяна осколками. На Бориспільській трасі ДТП з постраждалими (відео)

На під'їзді до Києва по Бориспільській трасі сталося масштабне ДТП. На новенькому асфальті зіткнулися три легкових автомобіля. Осколками від фар і дрібними частинами обшивки всіяне дві смуги.
За словами очевидців, водій Audi на високій швидкості влетів в автомобілі, які пригальмували на світлофорі.
В патрульній поліції говорять, що встановлюють причини і механізм ДТП.
За попередньою інформацією, четверо чоловік отримали травми.
На місце викликали столичних рятувальників.
"Наші співробітники прибули на місце, коли вже постраждали витягли з авто. Загоряння в результаті ДТП не було, як і розлиття пального на проїжджій частині. Пожежні задіяні не були. Лише допомогли розтягнути постраждалі автомобілі", – розповіли нам в ДСНС Києва.
У бік столиці утворився великий затор.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП
- порушення правил маневрування – 22%
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%
- п'яне водіння – 5%
Раніше ми повідомляли, що під Києвом смертельна аварія – два автомобіля злетіли з дороги.
Також нагадаємо, у Вінницькій в ДТП з мотоблоком загинула вагітна – водій зник з місця аварії.
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