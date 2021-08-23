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Дорога всіяна осколками. На Бориспільській трасі ДТП з постраждалими (відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
23 серпня, 19:08
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Поки постраждалих діставали з авто, в сторону столиці утворився великий затор
Місце ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"
Місце ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

На під'їзді до Києва по Бориспільській трасі сталося масштабне ДТП. На новенькому асфальті зіткнулися три легкових автомобіля. Осколками від фар і дрібними частинами обшивки всіяне дві смуги.

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За словами очевидців, водій Audi на високій швидкості влетів в автомобілі, які пригальмували на світлофорі.
В патрульній поліції говорять, що встановлюють причини і механізм ДТП.

За попередньою інформацією, четверо чоловік отримали травми.

На місце викликали столичних рятувальників.

"Наші співробітники прибули на місце, коли вже постраждали витягли з авто. Загоряння в результаті ДТП не було, як і розлиття пального на проїжджій частині. Пожежні задіяні не були. Лише допомогли розтягнути постраждалі автомобілі", – розповіли нам в ДСНС Києва.

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У бік столиці утворився великий затор.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП
  • порушення правил маневрування – 22%
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%
  • п'яне водіння – 5%

Раніше ми повідомляли, що під Києвом смертельна аварія – два автомобіля злетіли з дороги.

Також нагадаємо, у Вінницькій в ДТП з мотоблоком загинула вагітна – водій зник з місця аварії.

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