ДТП в Києві: авто патрульних зіткнулося з легковиком (відео)

У Києві в Оболонському районі 5 січня сталася аварія.

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Про це повідомляє Київ Оперативний у Facebook.

"На відомому (постійними аваріями) перехресті вулиць Полярної та Сім'ї Кульженків сталася аварія за участю патрульного автомобіля Toyota і цивільного Daewoo", – пишуть у повідомленні.

Попередньо, ніхто не постраждав. Інформація про причини ДТП встановлюється.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в новорічну ніч в Києві трапилася дивна аварія. Автомобіль Jaguar в'їхав в стовп і повис на ньому. Дорожньо-транспортна пригода сталася на Лук'янівці.

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Дивіться відео – на Палладіна ДТП:

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