Дим огорнув цілу вулицю! Під Києвом розпочалася потужна пожежа (фото, відео)

У Мартусівці Бориспільського району Київської області сталася пожежа у будівлях пилорами та складу. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Потужна пожежа під Києвом
О 13:26 на Київщині виникла пожежа в будівлях пілорами та складу. Площа – 1 тис. кв. м.
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Попередньо, жертв та постраждалих немає. Наразі триває ліквідація пожежі.
До гасіння залучено 25 осіб та 8 одиниць техніки. З них від ДСНС 15 бійців та 3 одиниці техніки.
Пожежа під Києвом Фото: ДСНС України
У Львові на вокзалі спалахнув вагон з пасажирами
У ніч на неділю, 26 грудня, на головному залізничному вокзалі у Львові спалахнула пожежа у вагоні №7 поїзда №81 Київ – Ужгород.
Інцидент стався в ніч із 25 на 26 грудня. Після прибуття на станцію Львів виявили задимлення вагона №7 поїзда №81 Київ – Ужгород.
В результаті випадку ніхто не постраждав, у вагоні перебували двоє пасажирів, які були оперативно пересаджені в інший вагон.
Ліквідували загоряння силами пожежного поїзда та працівників ДСНС.
Потяг №81 Київ – Ужгород вирушив із Ужгорода із затримкою 20 хвилин. Наразі встановлюють причини задимлення поїзда.
Внаслідок пожежі вогонь знищив електрощитову та службове приміщення провідників на площі 4 кв. м.
До ліквідації пожежі залучалось 22 людей особового складу та 3 одиниці спецтехніки. Внаслідок займання ніхто не постраждав.