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Дым окутал целую улицу! Под Киевом начался мощный пожар (фото, видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
26 декабря, 16:58
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К тушению привлечены 25 человек и 8 единиц техники
В Киевской области ЧП. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киевской области ЧП. Фото: коллаж "Сегодня"

В Мартусовке Бориспольского района Киевской области произошел пожар в зданиях пилорамы и склада. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Мощный пожар под Киевом

В 13:26 в Киевской области возник пожар в зданиях пилорамы и склада. Площадь – 1 тыс. кв. м.

Предварительно, жертв и пострадавших нет. Сейчас идет ликвидация пожара.

К тушению привлечены 25 человек и 8 единиц техники. Из них от ГСЧС 15 бойцов и 3 единицы техники.

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Пожар под Киевом. Фото: ГСЧС Украины

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Во Львове на вокзале загорелся вагон с пассажирами

В ночь на воскресенье, 26 декабря, на главном железнодорожном вокзале во Львове вспыхнул пожар в вагоне №7 поезда №81 Киев – Ужгород.

Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 декабря. По прибытию на станцию Львов было обнаружено задымление вагона №7 поезда №81 Киев – Ужгород.

В результате случая никто не пострадал, в вагоне находились два пассажира, которые были оперативно пересажены в другой вагон.

Ликвидировали возгорание силами пожарного поезда и работников ГСЧС.

Поезд №81 Киев – Ужгород отправился из Ужгорода с задержкой 20 минут. В настоящее время устанавливают причины задымления поезда.

В результате пожара огонь уничтожил электрощитовое и служебное помещение проводников на площади 4 кв. м.

К ликвидации пожара привлекалось 22 человека личного состава и 3 единицы спецтехники.

В результате возгорания никто не пострадал.

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