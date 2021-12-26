Дым окутал целую улицу! Под Киевом начался мощный пожар (фото, видео)

К тушению привлечены 25 человек и 8 единиц техники

В Киевской области ЧП. Фото: коллаж "Сегодня"

В Мартусовке Бориспольского района Киевской области произошел пожар в зданиях пилорамы и склада. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Мощный пожар под Киевом

В 13:26 в Киевской области возник пожар в зданиях пилорамы и склада. Площадь – 1 тыс. кв. м.

Предварительно, жертв и пострадавших нет. Сейчас идет ликвидация пожара.

К тушению привлечены 25 человек и 8 единиц техники. Из них от ГСЧС 15 бойцов и 3 единицы техники.

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Пожар под Киевом. Фото: ГСЧС Украины

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Во Львове на вокзале загорелся вагон с пассажирами

В ночь на воскресенье, 26 декабря, на главном железнодорожном вокзале во Львове вспыхнул пожар в вагоне №7 поезда №81 Киев – Ужгород.

Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 декабря. По прибытию на станцию Львов было обнаружено задымление вагона №7 поезда №81 Киев – Ужгород.