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Місто в облозі: Буча терміново попросила про допомогу

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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6 березня, 10:35
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Окупанти продовжують обстрілювати будинки, автомобілі, вбивати мирних мешканців та навіть дітей, грабувати магазини
Під Києвом складна ситуація
Під Києвом складна ситуація / Фото: Колаж: Сьогодні

Військові РФ продовжують обстрілювативсі квартали Бучі (Київська область). Населення міста кілька днів без світла, тепла, зв'язку, інтернету.

Про це повідомляє міськрада Бучі в Facebook.

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"Щодня майже тисячі повідомлень отримуємо від жителів Бучі і населених пунктів громади про потребу в харчових продуктах, воді, відновленні комунікацій", – йдеться у повідомленні.

Жителі міста вже кілька діб не можуть знайти рідних. Значна кількість мешканців перебуває у підвалах.

"Ворог продовжує обстрілювати будинки, автомобілі, вбивати мирних жителів і навіть дітей, грабує магазини. Доставити гуманітарні вантажі неможливо: громада в облозі ворога. Нам потрібна підтримка, аби вистояти і вижити! Допоможіть врятувати жителів", – додає місцева влада.

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11-й день війни в Україні

Українські захисники вже одинадцятий день протистоять російським окупантам. Військові РФ розпочали перегрупування, щоб продовжити наступ на основні міста, але зазнають великих втрат завдяки ЗСУ. Тим часом компанії продовжують закривати бізнеси в країні-агресорі – до списку додалися вже Visa і Mastercard.

Радник голови ВП Олексій Арестович заявив, що ЗСУ взяли в полон настільки багато російських окупантів, що в Україні з'являться цілі табори для їх утримання.

Російські окупанти обстріляли Харків – у небі місцеві жителі помітили ворожий літак.

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Окупанти направили основні зусилля на оточення Києва, Харкова, Миколаєва, вихід на адмінкордони Луганської та Донецької областей та створення сухопутного коридору з Донбасу до Криму.

Внаслідок ворожого обстрілу Маріуполя поранено тисячі людей.

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