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Грілися газом. Під Києвом сталася пожежа у приватному будинку – є загиблі

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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2 січня, 19:06
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За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження
У селищі Макарів під час пожежі загинуло двоє людей
У селищі Макарів під час пожежі загинуло двоє людей / Фото: Колаж: Сьогодні

У селищі Макарів (Київська область) сталася пожежа. Це сталося на вулиці Першотравнева.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області в Facebook.

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"Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що на момент пожежі у будинку перебувало двоє людей. Чоловіка та жінку врятувати не вдалося. За попередньою інформацією, пожежа трапилася через газову плитку, яку господарі будинку використовували як обігрівач", – йдеться у повідомленні.

На місці НП працювала поліція, рятувальники та медики.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

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Вперше в Україні у пожежній бригаді служитимуть черниці

У Черкаській області запрацювала перша в Україні добровільна пожежна команда, де несуть службу черниці. На виклик їздитиме лише 5 чоловік.

Пожежна команда знаходиться у Свято-Троїцькому Мотронинському жіночому монастирі у селі Мельники Медведівської сільської територіальної громади Черкаської області.

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