Хайпонули? У скандальному тату-салоні розповіли, навіщо їм потрібна була свиня

Зоозахисники попередили співробітників салону про юридичну відповідальність і склали заяву до поліції

Майстри виклали фото та відео зі свинею в Instagram / Фото: Колаж: Сьогодні

У скандальному тату-салоні заявили, що свиню використовували лише для фотосесії та робили все, щоб привернути увагу до відкриття нового салону.

Про це власники салону розповіли в Instagram.

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Вони виклали відео, де пояснили, що нічого поганого зі свинею не робили.

Українська травесті-діва та світська левиця Монро висловила свою думку у Facebook стосовно ситуації зі скандальним тату-салоном.

Вона написала, що "хайпожери із зашкварного тату салону, після суспільного резонансу історії зі свинею та куполами, швидко перевзулися".

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"Зняли мерзетний ролик, в якому жеруть шашлик, рекламують нову студію в Києві на 300кв. і виправдовуються, що зі свинкою робили тільки фото, а тату у вигляді свині з куполами набили чоловіку на всю спину. Це все супроводжується докладними доказами у вигляді листування, фото, якихось скрінів", – написала Монро.

Вона додала, що це все зробили заради шуму.

"В описі до відео – посилання на допомогу притулку "Притулок для бездомних тварин Сіріус". Тільки з притулком цей збір не погодили. Хитренькі. Вирішили прикритися добрими справами!" – додала Монро.

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Скандал із "куполами" для свині

Працівники київського тату-салону Tattoo Lamarch Studio виклали в інстаграмі фото, де хочуть набити татуювання свині.

Це викликало гнів громадськості. До одеської філії тату-салону завітали активісти, які розмалювали вхід. Тепер вони обіцяють зробити те саме і в Києві.

Чи хотіли встановити рекорд?

Салон Lamarch tattoo-studio заявив, що нібито встановив національний рекорд, загнавши свиню в тату-салон і знімаючи на відео знущання з переляканої тварини.

Національний реєстр рекордів офіційно заявляє, що дії цих поки що не встановлених осіб "не можуть мати нічого спільного не лише з рекордом, але навіть із людською подобою" цих горе-майстрів.

Про це повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова у Facebook.

"Обкурені молоді люди мордують тварину і навіть не розуміють, що насправді тут доречно говорити не про рекорд, а про кримінальну відповідальність за знущання з тварини, чітко прописану в Законі України, про існування якого вони, очевидно, навіть не чули", – написала Лана Вєтрова.

За справу взялася поліція

Правоохоронці попередньо встановили, що працівники закладу для реклами привезли свиню до салону та зробили фото, на якому нібито хочуть зробити татуювання тварині, а потім повернули тварину власнику.

Щоб з'ясувати, що дії працівників салону не завдали тварині пошкоджень, поліцейські внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини. Досудове розслідування продовжується.

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