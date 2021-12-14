Хайпонули? В скандальном тату-салоне рассказали, зачем им нужна была свинья

Зоозащитники предупредили сотрудников салона о юридической ответственности и составили заявление в полицию

Мастера выложили фото и видео со свиньей в Instagram / Фото: Коллаж: Сегодня

В скандальном тату-салоне заявили, что свинью использовали только для фотосессии и делали все, чтобы привлечь внимание к открытию нового салона.

Об этом собственники салона рассказали в Instagram.

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Они выложили видео, где обьяснили, что ничего плохого со свиньей не делали.

Украинская травести-дива и светская львица Монро высказала свое мнение в Facebook по поводу ситуации со скандальным тату-салоном.

Она написала, что "хайпожоры из зашкварного тату салона, после общественного резонанса истории со свиньей и куполами, быстро переобулись".

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"Сняли мерзенький ролик, в котором жрут шашлык, рекламируют новую студию в Киеве на 300кв. и оправдывается, что со свинкой делали только фото, а тату в виде хряка с куполами набили чуваку на всю спину. Это всё сопровождается подробными доказательствами в виде переписок, фото, каких-то скринов", – написала Монро.

Она добавила, что все это сделали ради шума.

"Что хорошего, в описании к видео – ссылка на помощь приюту "Приют для бездомных животных Сириус". Только с приютом этот сбор не согласовали. Хитренькие. Решили прикрыться добрыми делами!" – добавила Монро.

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Скандал с "куполами" для свиньи

Работники киевского тату-салона Tattoo Lamarch Studio выложили в инстаграме фото, где они хотят набить татуировку свинье.

Это вызвало гнев общественности. К одесскому филиалу тату-салона пришли активисты, которые разрисовали вход. Теперь они обещают сделать то же самое и в Киеве.

Хотели установить рекорд?

Салон Lamarch tattoo-studio заявил, что якобы установил национальный рекорд, загнав свинью в тату-салон и снимая на видео издевательство над испуганным животным.

Национальный реестр рекордов официально заявляет, что действия этих пока не установленных лиц "не могут иметь ничего общего не только с рекордом, но даже с человеческим подобием" этих горе-мастеров.

Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова в Facebook.

"Обкуренные молодые люди мучают животное и даже не понимают, что на самом деле здесь уместно говорить не о рекорде, а об уголовной ответственности за издевательство над животным, которое четко прописано в Законе Украины, о существовании которого они, очевидно, даже не слышали", – написала Лана Ветрова.

За дело взялась полиция

Правоохранители предварительно установили, что работники заведения для рекламы привезли свинью в салон и сделали фото, на котором якобы хотят сделать татуировку животному, а затем вернули животное владельцу.

Чтобы выяснить, что действия сотрудников салона не нанесли животному повреждений, полицейские внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком от одного до трех лет или лишение свободы сроком от двух до трех лет с конфискацией животного. Досудебное расследование продолжается.

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