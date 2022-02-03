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Хотіли "розважитися". Під Києвом двоє вандалів зламали пам'ятний хрест (фото)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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3 лютого, 15:32
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Зловмисники пошкодили пам'ятний хрест, встановлений у Броварському районі
Заради розваги зловмисники зламали пам'ятний хрест
Заради розваги зловмисники зламали пам'ятний хрест / Фото: Колаж: Сьогодні

На Київщині двоє п'яних хлопців пошкодили пам'ятний хрест між селами Плоське та Гоголів. Хлопцям загрожує три роки позбавлення волі.

Про це поліції Київської області повідомили очевидці.

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Історія події

Напередодні інциденту 19 та 20-річний місцеві жителі вживали алкогольні напої. Дорогою додому молоді люди вирішили "розважитись", тому один з них ударив ногою хрест, внаслідок чого пам'ятний знак зламався.

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Покарання для хлопців

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 (Умисне знищення чи пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Жителям Київської області загрожує до трьох років ув'язнення.

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На Рівненщині поглумилися над могилами

На Рівненщині вночі невідомі розбили на цвинтарі вісім надгробків. Пошкодження виявили місцеві жителі, котрі після богослужіння в церкві прийшли до рідних на могили.

Поліцейські вилучили речові докази, опитали можливих свідків. За фактом наруги над могилами слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 297 КК України.

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