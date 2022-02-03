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Хотели "развлечься". Под Киевом двое вандалов сломали памятный крест (фото)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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3 февраля, 15:32
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Злоумышленники повредили памятный крест, установленный в Броварском районе
Ради развлечения злоумышленники сломали памятный крест
Ради развлечения злоумышленники сломали памятный крест / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области двое пьяных парней повредили памятный крест между селами Плоское и Гоголев. Парням грозит до трех лет лишения свободы.

Об этом полиции Киевской области сообщили очевидцы.

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История происшествия

Накануне инцидента 19 и 20-летний местные жители употребляли алкогольные напитки. По дороге домой молодые люди решили "развлечься", поэтому один из них ударил ногой крест, в результате чего памятный знак сломался.

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Наказание для парней

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (Преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Жителям Киевской области грозит до трех лет лишения свободы.

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В Ровенской области надругались над могилами

В Ровенской области ночью неизвестные разбили на кладбище восемь надгробий. Повреждения обнаружили местные жители, которые после богослужения в церкви пришли к родным на могилы.

Полицейские изъяли вещественные доказательства, опросили возможных свидетелей. По факту надругательства над могилами следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 297 УК Украины.

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