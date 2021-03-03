Русский
$ 27,93
33,6
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Іномарка влетіла у відбійник: в Києві рятувальники дістали водійку з понівеченого авто (фото)

3 березня, 10:40

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Водійка була затиснута між сидінням і панеллю приладів

У Києві 3 березня в Оболонському районі сталася ДТП.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС Києва у Facebook.

Так, на Великій окружній дорозі сталося зіткнення автомобіля Hyundai з відбійником. Внаслідок даної ДТП, водійка автомобіля Hyundai був затиснутий між сидінням і панеллю приладів.

"За допомогою шанцевого та електроінструменту рятувальники деблокували потерпілу та передали медикам. Також за допомогою бензорізу було зрізано частину металевого відбійника", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Обставини аварії з'ясовуватимуть правоохоронні органи. У поліції Києва розповіли "Сьогодні", що на місце ДТП виїхала слідчо-оперативна група.

"Правоохоронці з'ясовують обставини і причини дорожньо-транспортної пригоди. Поки у нас немає інформації про вік потерпілої жінки. Всі дані встановлюються", – розповіли у поліції Києва.

Нагадаємо, в Рівненській області на трасі Київ – Чоп в ДТП загинули двоє братів зі Львова. Ще дві жінки постраждали.

Раніше під Харковом "швидка допомога" злетіла в кювет.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ аварія ДТП ДСНС Оболонський проспект Окружна дорога

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Міст Кличко" знову втомився: тріснуло скло (фото)Надзвичайні події
Шкільний скандал: фізрука звинувачують у бездіяльності, коли старшокласники знущалися над малим
Шкільний скандал: фізрука звинувачують у бездіяльності, коли старшокласники знущалися над малимНадзвичайні події
Мітинг на підтримку Стерненка: всі подробиці (фото, відео)
Мітинг на підтримку Стерненка: всі подробиці (фото, відео)Україна
10 зламаних ребер і проткнута легеня: чим для киянки обернулось падіння брили льоду
10 зламаних ребер і проткнута легеня: чим для киянки обернулось падіння брили льодуНадзвичайні події
У Києві водій всупереч заборонній стрічці припаркувався під будинком: на авто впала брила льоду (відео)
У Києві водій всупереч заборонній стрічці припаркувався під будинком: на авто впала брила льоду (відео)Надзвичайні події
Смертельне падіння дитини з висоти в Києві: дівчинка була сиротою (відео)
Смертельне падіння дитини з висоти в Києві: дівчинка була сиротою (відео)Надзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти