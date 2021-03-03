Іномарка влетіла у відбійник: в Києві рятувальники дістали водійку з понівеченого авто (фото)

Водійка була затиснута між сидінням і панеллю приладів

У Києві 3 березня в Оболонському районі сталася ДТП.

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Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС Києва у Facebook.

Так, на Великій окружній дорозі сталося зіткнення автомобіля Hyundai з відбійником. Внаслідок даної ДТП, водійка автомобіля Hyundai був затиснутий між сидінням і панеллю приладів.

"За допомогою шанцевого та електроінструменту рятувальники деблокували потерпілу та передали медикам. Також за допомогою бензорізу було зрізано частину металевого відбійника", – йдеться у повідомленні.

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Обставини аварії з'ясовуватимуть правоохоронні органи. У поліції Києва розповіли "Сьогодні", що на місце ДТП виїхала слідчо-оперативна група.

"Правоохоронці з'ясовують обставини і причини дорожньо-транспортної пригоди. Поки у нас немає інформації про вік потерпілої жінки. Всі дані встановлюються", – розповіли у поліції Києва.

Нагадаємо, в Рівненській області на трасі Київ – Чоп в ДТП загинули двоє братів зі Львова. Ще дві жінки постраждали.

Раніше під Харковом "швидка допомога" злетіла в кювет.

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