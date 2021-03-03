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Иномарка влетела в отбойник: в Киеве спасатели достали водителя из покореженного авто (фото)

3 марта, 10:40

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Водитель был зажат между сиденьем и панелью приборов

В Киеве 3 марта в Оболонском районе произошло ДТП.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева в Facebook.

Так, на Большой окружной дороге произошло столкновение автомобиля Hyundai с отбойником. В результате данного ДТП, водитель автомобиля Hyundai был зажат между сиденьем и панелью приборов.

"С помощью шанцевого и электроинструмента спасатели деблокировали пострадавшую и передали медикам. Также с помощью бензореза было срезано часть металлического отбойника", – говорится в сообщении.

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Обстоятельства аварии будут выяснять правоохранительные органы. В полиции Киева рассказали "Сегодня", что на место ДТП выехала следственно- оперативная группа.

"Правоохранители выясняют обстоятельства и причины дорожно- транспортного происшествия. Пока у нас нет информации о возрасте пострадавшей женщины. Все данные устанавливаются" – рассказали в полиции Киева.

Напомним, в Ровенской области на трассе Киев – Чоп в ДТП погибли двое братьев из Львова. Еще две женщины пострадали.

Ранее под Харьковом скорая помощь слетела в кювет.

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Киев авария ДТП ГСЧС Оболонский проспект Окружная дорога

Источник: Сегодня

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