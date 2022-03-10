Київ їм не взяти. Арестович назвав єдиний спосіб, як домовитися з ворогом

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російсько-окупаційні війська хаотично бомбардують цивільних, бо не можуть протистояти нашим Збройним силам.
Про це він сказав в ефірі пресмарафону.
"Росіяни, не маючи змоги перемогти наші Збройні сили, тероборону та взагалі народ на полі бою, почали реалізовувати свою улюблену сирійсько-чеченську тактику. Вона ґрунтується на терорі цивільного населення. Це земля Охтирки, Харкова, Маріуполя. Це і є (те), що вони здатні зараз зробити, бо воювати на полі бою із Збройними силами у них не дуже виходить. Почалися удари не вибіркові, по цивільних кварталах. Учора по пологовому будинку вони били спеціально, і навіть Захарова озвучила це на своєму брифінгу. Вони вважали, що там сидять націоналісти", – сказав радник.
За словами Арестовича, цей удар по пологовому будинку поставив символічну крапку на першому етапі кампанії.
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Бомбардуючи мирних, росіяни хочуть настроїти українців проти своєї влади, яка нібито не може домовитися з ворогом.
"Я розумію людей, це психологічне перенесення, як називав його Зігмунд Фрейд. Якщо ти не можеш дотягнутися до Путіна – треба забивати Зеленського за те, що той нібито не може домовитись. Просто психологічний колапс. Багато людей до кінця не розуміють, що таке війна і що з ворогом можна домовитися єдиним шляхом – тільки знищити його фізично, що зараз і роблять Збройні сили та тероборона", – сказав Арестович.
Також він додав, що Київ окупанти не зможуть оточити, столицю – не візьмуть.
"За це можна не хвилюватися", – підсумував радник.
Війна Росії проти України 10 березня
- Українські військові вже 15 днів відбивають атаки російських окупантів. Путінські війська не полишають спроб оточити Київ, але вони безуспішні. ЗСУ вже знищили цілий полк військових РФ неподалік столиці. Тим часом загроза, пов'язана із захопленими АЕС, зростає. МАГАТЕ втратила зв'язок не лише із Чорнобильською, а й із Запорізькою станцією.
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- З початку вторгнення окупанти випустили по Україні 710 ракет, повідомляє CNN, посилаючись на високопосадовця Міноборони США.
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- Кровопролитні бої із загарбниками триватимуть ще максимум 10 днів, після чого Росія може перевести війну з Україною в "заморожену" стадію. Про це заявив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман. Свою думку він обґрунтував тим, що ресурси Росії виснажуються.