Киев им не взять. Арестович назвал единственный способ, как договориться с врагом

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российско-оккупационные войска хаотично бомбят гражданских, потому что не могут противостоять нашим Вооруженным силам.
Об этом он сказал в эфире пресс-марафона.
"Россияне, не имея возможности победить наши Вооруженные силы, тероборону и вообще народ на поле боя, начали реализовывать свою любимую сирийско-чеченскую тактику. Она основывается на терроре гражданского населения. Это земля Ахтырки, Харькова, Мариуполя. Это и есть то, что они способны сейчас сделать, потому что воевать на поле боя с Вооруженными силами у них не очень получается. Начались удары не выборочные, по гражданским кварталам. Вчера по роддому они били специально, и даже Захарова озвучила это на своем брифинге. Они считали, что там сидят националисты", – сказал советник.
По словам Арестовича, этот удар по роддому поставил символическую точку в первом этапе кампании.
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Кроме того, бомбя мирных, россияне хотят настроить украинцев против власти, которая якобы не может договориться с врагом.
"Я понимаю людей, это психологический перенос, как называл его Зигмунд Фрейд. Если ты не можешь дотянутся до Путина – нужно забивать Зеленского за то, что тот якобы не может договорится. Просто психологический коллапс. Много людей до конца не понимают, что такое война и что с врагом можно договориться единственным путем – только уничтожить его физически, чем и занимаются сейчас Вооруженные силы и тероборона", – сказал Арестович.
Он добавил, что Киев оккупанты не смогу окружить, столицу – не возьмут.
"За это можно не волноваться", – подытожил советник.
Война России против Украины 10 марта
- Украинские военные уже 15 дней отбивают атаки российских оккупантов. Путинские войска не оставляют попыток окружить Киев, но все они безуспешны. ВСУ уже уничтожили целый полк военных РФ недалеко от столицы. Тем временем угроза, связанная с захваченными АЭС, растет. МАГАТЭ потеряла связь не только с Чернобыльской, но и с Запорожской станцией.
- Четыре вражеских штурмовика Су-25 и два вертолета оккупантов уничтожили бойцы ВСУ в течение последних двух суток, заявили в Генштабе ВСУ.
- С начала вторжения оккупанты выпустили по Украине 710 ракет, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны США.
- Россия признала, что в ходе войны против Украины применила систему залпового огня ТОС-1 "Солнцепек", на которой могут использоваться термобарические боеприпасы – так называемые вакуумные бомбы.
- Кровопролитные бои с захватчиками продлятся еще максимум 10 дней, после чего Россия может перевести войну с Украиной в "замороженную" стадию. Об этом заявил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в интервью журналистке Олесе Бацман. Свое мнение он обосновал тем, что ресурсы России истощаются.