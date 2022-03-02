Київ може залишитися без тепла: ракетою пошкоджено теплотрасу

Уламки російського снаряда вдарили поблизу готелю Ibis, будівля залізничного вокзалу зазнала незначних пошкоджень

У Києві вибухнула ракета / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росіяни завдали авіаційний удар по Південному залізничному вокзалу у Києві. Але наші військові збили ракету. Як стало відомо, уламки пошкодили велику теплотрасу.

Про це пише РБК-Україна.

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В прес-службі "Укрзалізниці" уточнили, що російські терористи завдали авіаційного удару по Південному залізничному вокзалу в Києві, де відбувається евакуація тисяч українських жінок та дітей.

Снаряд вдарив поблизу готелю Ibis, будівля вокзалу встояла і зазнала незначних пошкоджень. Рух поїздів продовжується.

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"Наше Героїчне ППО збило крилату ракету російських фашистів, яка призначалася одному з центрів управління. Уламки ракети пошкодили теплотрасу, але пошкодження будуть усунені вже до ранку. Якби ця ракета потрапила в ціль десь у центрі Києва, жертви та руйнування були б жахливими. Слава Українським ППО!" – написав радник міністра внутрішніх справ Telegram Антон Геращенко.

Що робити, якщо потрапили під завал зруйнованого будинку

Перш за все знайте, що рятувальники вже виїхали до вас.

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Далі слідуйте наступним рекомендаціям:

кличте на допомогу;

повідомте тих, хто вас чує, де ви перебуваєте і що з вами сталося;

спокійно чекайте, доки розберуть завал.

Що робити, якщо вас ніхто не чує:

Спробуйте вивільнити руки та ноги;

Отже, подивіться, якими предметами вас завалило;

Якщо вони не надто важкі, почніть обережно розбирати завал. Намагайтеся не пересунути того, на чому все тримається;

Якщо не бачите, чим вас завалило, або предмети, що впали на вас, дуже важкі, продовжуйте кличте на допомогу, не зупиняйтеся;

Якщо ніхто не чує, почніть розбирати завал;

Звільнившись, огляньте себе. Якщо необхідно, надайте першу допомогу: зупиніть кровотечу, зафіксуйте зламану кінцівку.

Якщо ви не можете вибратися з дому:

Намагайтеся повідомити про себе: скористайтеся телефоном мобільного зв'язку, стукайте по трубах та батареях опалення, голосно кличте на допомогу;

Очікуючи на допомогу, намагайтеся уникнути переохолодження: при можливості постелити що-небудь на підлогу, ляжте на бік, підклавши під себе руку, коліна підтягніть до грудей.

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