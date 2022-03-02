У Києві знову чутно потужні вибухи

Зокрема вибухи лунають у районі Софіївської Борщагівки, тому краще перебувати в укритті

Росіяни знову наносять удари / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Києві знову чутно звуки вибухів. Як стало відомо, найбільше їх чути зараз у районі Софіївської Борщагівки.

Про це пише "Сьогодні".

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Також повідомляють про вибухи у районі вокзалу, Мінського масиву.

За даними Антона Геращенка, щойно був вибух у районі підземного переходу вокзалу. Між готелем "Ібіс" та Південним.

Що робити, якщо потрапили під завал зруйнованого будинку

Перш за все знайте, що рятувальники вже виїхали до вас.

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Далі слідуйте наступним рекомендаціям:

кличте на допомогу;

повідомте тих, хто вас чує, де ви перебуваєте і що з вами сталося;

спокійно чекайте, доки розберуть завал.

Що робити, якщо вас ніхто не чує:

Спробуйте вивільнити руки та ноги;

Отже, подивіться, якими предметами вас завалило;

Якщо вони не надто важкі, почніть обережно розбирати завал. Намагайтеся не пересунути того, на чому все тримається;

Якщо не бачите, чим вас завалило, або предмети, що впали на вас, дуже важкі, продовжуйте кличте на допомогу, не зупиняйтеся;

Якщо ніхто не чує, почніть розбирати завал;

Звільнившись, огляньте себе. Якщо необхідно, надайте першу допомогу: зупиніть кровотечу, зафіксуйте зламану кінцівку.

Якщо ви не можете вибратися з дому:

Намагайтеся повідомити про себе: скористайтеся телефоном мобільного зв'язку, стукайте по трубах та батареях опалення, голосно кличте на допомогу;

Очікуючи на допомогу, намагайтеся уникнути переохолодження: при можливості постелити що-небудь на підлогу, ляжте на бік, підклавши під себе руку, коліна підтягніть до грудей.

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