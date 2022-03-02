Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка 🚨 Руйнування Харкова
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

У Києві знову чутно потужні вибухи

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 березня, 20:52
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зокрема вибухи лунають у районі Софіївської Борщагівки, тому краще перебувати в укритті
Росіяни знову наносять удари
Росіяни знову наносять удари / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Києві знову чутно звуки вибухів. Як стало відомо, найбільше їх чути зараз у районі Софіївської Борщагівки.

Про це пише "Сьогодні".

Реклама

Також повідомляють про вибухи у районі вокзалу, Мінського масиву.

За даними Антона Геращенка, щойно був вибух у районі підземного переходу вокзалу. Між готелем "Ібіс" та Південним.

Що робити, якщо потрапили під завал зруйнованого будинку

Перш за все знайте, що рятувальники вже виїхали до вас.

Реклама

Далі слідуйте наступним рекомендаціям:

  • кличте на допомогу;
  • повідомте тих, хто вас чує, де ви перебуваєте і що з вами сталося;
  • спокійно чекайте, доки розберуть завал.

Що робити, якщо вас ніхто не чує:

  • Спробуйте вивільнити руки та ноги;
  • Отже, подивіться, якими предметами вас завалило;
  • Якщо вони не надто важкі, почніть обережно розбирати завал. Намагайтеся не пересунути того, на чому все тримається;
  • Якщо не бачите, чим вас завалило, або предмети, що впали на вас, дуже важкі, продовжуйте кличте на допомогу, не зупиняйтеся;
  • Якщо ніхто не чує, почніть розбирати завал;
  • Звільнившись, огляньте себе. Якщо необхідно, надайте першу допомогу: зупиніть кровотечу, зафіксуйте зламану кінцівку.

Якщо ви не можете вибратися з дому:

  • Намагайтеся повідомити про себе: скористайтеся телефоном мобільного зв'язку, стукайте по трубах та батареях опалення, голосно кличте на допомогу;
  • Очікуючи на допомогу, намагайтеся уникнути переохолодження: при можливості постелити що-небудь на підлогу, ляжте на бік, підклавши під себе руку, коліна підтягніть до грудей.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Вибуху на Подолі не було – роз'яснення ГУР Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Окупанти РФ заблокували роботу швидкої допомоги у Тростянці Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Той, хто пройшов крізь вогонь. Сапер-матрос підірвав міст разом із собою, щоб зупинити танки РФ.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Сумські партизани. Залізничники Руслан Аристархов і Артем Кисельов без зброї, але за допомогою кмітливості захопили ворожий БТР та двох російських військових із екіпажу. УЗ готує подання до нагородження своїх героїв.
Слава Україні!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти