Киян просять зачинити вікна: димом затягнуло два райони

У Києві спостерігається задимлення, мешканців міста просять зачинити вікна. Причина — пожежа у Київській області, задимлення спостерігається у Голосіївському та Святошинському районах, повідомляє КМДА.
Міська влада закликає киян тримати вікна зачиненими, особливо вночі та вранці, а також по можливості не перебувати на відкритому повітрі. По можливості варто включити системи кондиціювання та очищення повітря.
Фахівці радять робити вологе прибирання та поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря. Крім того, варто збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Якщо через дим з'явилася задишка та кашель, необхідно звернутися до лікаря.
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