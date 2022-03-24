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Киян просять зачинити вікна: димом затягнуло два райони

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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24 березня, 22:40
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У столицю тягне дим від пожеж у Київській області
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві спостерігається задимлення, мешканців міста просять зачинити вікна. Причина — пожежа у Київській області, задимлення спостерігається у Голосіївському та Святошинському районах, повідомляє КМДА.

Міська влада закликає киян тримати вікна зачиненими, особливо вночі та вранці, а також по можливості не перебувати на відкритому повітрі. По можливості варто включити системи кондиціювання та очищення повітря.

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Фахівці радять робити вологе прибирання та поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря. Крім того, варто збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Якщо через дим з'явилася задишка та кашель, необхідно звернутися до лікаря.

Раніше повідомлялося, що у Київській області чути множинні вибухи, очевидці публікували відео яскравих спалахів через обстріл.

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