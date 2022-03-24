Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Киевлян просят закрыть окна: дымом затянуло два района

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 марта, 22:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В столицу тянет дым от пожаров в Киевской области
Киевлянам рассказали, как уберечься от дыма
Киевлянам рассказали, как уберечься от дыма / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве наблюдается задымление, жителей города просят закрыть окна. Причина — пожар в Киевской области, задымление наблюдается в Голосеевском и Святошинском районах, сообщает КГГА.

Городские власти призывают киевлян держать окна закрытыми, особенно ночью и утром, а также по возможности не находиться на открытом воздухе. По возможности стоит включить системы кондиционирования и очистки воздуха.

Реклама

Специалисты советуют делать влажную уборку и поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха. Кроме того, стоит увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Если из-за дыма появилась одышка и кашель, необходимо обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что в Киевской области слышны множественные взрывы, очевидцы публиковали видео ярких вспышек из-за обстрелов.

Война в Украине 24 марта

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Ничего не боялась: стали известны подробности о девушке-медике, ставшей Героем посмертно Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Месяц под бомбами. Как киевляне спасаются от ракетных ударов на станциях метро Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Удары российских войск: в очереди за хлебом в Чернигове погибло 13 человек Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Полковник Котенко Сергей Леонидович – легендарный комбат батальона «Винницкие скифы». Благодаря его смелым действиям и невероятной решимости было уничтожено несколько колонн вражеской техники под Запорожьем. За личное мужество и героизм присвоено звание Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
5-классник Максим из Борисполя поздно вечером убежал из дома в штаб местной теробороны и потребовал взять его добровольцем. “Он пришел защищать родных, землю, город! Вот он герой!” - рассказал один из бойцов ТрО. Парень очень расстроился, когда ему отказали. Бойцы нашли перепуганную маму Максима, передали ей сына и попросили не ругать его.
Слава Україні!
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.2946

Евро (€)

32.14

Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять