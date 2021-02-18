Кокаїн на 4 млн в дитячих іграшках – зловили організатора постачання наркотиків до Києва

Затримали організатора постачання наркотиків до Києва. Він організував поставки наркотичних засобів в особливо великих розмірах з метою подальшого збуту.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора в Telegram.
Житель Львова – колишній співробітник правоохоронних органів організував незаконну схему збуту кокаїну, відправляючи зі Львова до столиці оптові партії наркотиків приватними службами таксі.
При цьому наркотичні засоби маскувалися в дитячих іграшках.
Правоохоронці вилучили порошкоподібну речовину білого кольору – кокаїн вагою близько 1 кг вартістю понад 4 млн гривень, електронні ваги, пакети для фасування та ін.
Раніше ми писали, що в Дніпрі правоохоронці затримали подружжя, які через інтернет-магазин продавали медичні препарати і БАДи з вмістом психотропних речовин з РФ.
Також нагадаємо, в Рівне вчителька попалася на торгівлі наркотиками .
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