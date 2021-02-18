Русский
$ 27,9
33,64
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Кокаїн на 4 млн в дитячих іграшках – зловили організатора постачання наркотиків до Києва

18 лютого, 18:08

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Організатором виявився колишній співробітник правоохоронних органів

Затримали організатора постачання наркотиків до Києва. Він організував поставки наркотичних засобів в особливо великих розмірах з метою подальшого збуту.

Реклама

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора в Telegram.

Житель Львова – колишній співробітник правоохоронних органів організував незаконну схему збуту кокаїну, відправляючи зі Львова до столиці оптові партії наркотиків приватними службами таксі.

При цьому наркотичні засоби маскувалися в дитячих іграшках.

В тренді
Подорожчання проїзду в маршрутках Київської області: де ще підняли ціни
Реклама

Правоохоронці вилучили порошкоподібну речовину білого кольору – кокаїн вагою близько 1 кг вартістю понад 4 млн гривень, електронні ваги, пакети для фасування та ін.

Раніше ми писали, що в Дніпрі правоохоронці затримали подружжя, які через інтернет-магазин продавали медичні препарати і БАДи з вмістом психотропних речовин з РФ.

Також нагадаємо, в Рівне вчителька попалася на торгівлі наркотиками .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ Львів партія прокуратура какаїн збут

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У парку Києва виявили труп молодої дівчини (фото)
У парку Києва виявили труп молодої дівчини (фото)Надзвичайні події
Главу КСУ Тупицького неможливо виселити з котеджу в Кончі-Заспі
Главу КСУ Тупицького неможливо виселити з котеджу в Кончі-ЗаспіУкраїна
Смертельний експеримент у школі під Києвом: дівчата прийняли медпрепарат
Смертельний експеримент у школі під Києвом: дівчата прийняли медпрепаратНадзвичайні події
Депутат Київради вдарив коміка за мат під час стендапу (відео)
Депутат Київради вдарив коміка за мат під час стендапу (відео)Надзвичайні події
На Печерську у Києві спецназ поліції припинив зборище десятків
На Печерську у Києві спецназ поліції припинив зборище десятків "тітушок" (фото)Надзвичайні події
Забув опустити кузов: в Києві самоскид повис на шляхопроводі (відео)
Забув опустити кузов: в Києві самоскид повис на шляхопроводі (відео)Надзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти