Кокаїн на 4 млн в дитячих іграшках – зловили організатора постачання наркотиків до Києва

Затримали організатора постачання наркотиків до Києва. Він організував поставки наркотичних засобів в особливо великих розмірах з метою подальшого збуту.

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Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора в Telegram.

Житель Львова – колишній співробітник правоохоронних органів організував незаконну схему збуту кокаїну, відправляючи зі Львова до столиці оптові партії наркотиків приватними службами таксі.

При цьому наркотичні засоби маскувалися в дитячих іграшках.

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Правоохоронці вилучили порошкоподібну речовину білого кольору – кокаїн вагою близько 1 кг вартістю понад 4 млн гривень, електронні ваги, пакети для фасування та ін.

Раніше ми писали, що в Дніпрі правоохоронці затримали подружжя, які через інтернет-магазин продавали медичні препарати і БАДи з вмістом психотропних речовин з РФ.

Також нагадаємо, в Рівне вчителька попалася на торгівлі наркотиками .

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