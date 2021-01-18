Кокаїн у томатній пасті: київські митники виявили наркокур'єра (фото)

В аеропорту "Бориспіль" виявили велику контрабанду особливо небезпечних наркотиків – з Євросоюзу в Україну намагалися ввезти кокаїну на суму за цінами "чорного ринку" понад 2,1 млн грн.

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Про це повідомляє пресслужба Київської митниці в Facebook.

"Інспектори Київської митниці провели огляд особистих речей і багажу 21-річного авіапасажира, громадянина однієї з країн Євросоюзу. Пакет з білою кристалічною речовиною, обмотаний клейкою стрічкою, був серед особистих речей іноземця в його дорожній валізі", – йдеться в повідомленні.

Безпосередньо кокаїн митники виявили в консервній бляшанці з томатною пастою, закритій фабричним способом.

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Експрес-тест наркотичних речовин показав, що у виявленій тарі – кокаїн. Наркотики вагою 500 г вилучено. Тривають слідчі дії.

Раніше ми писали, що в Дніпрі правоохоронці затримали подружжя, яке через інтернет-магазин продавало медичні препарати і БАДи з вмістом психотропних речовин з РФ.

Також нагадаємо, в Рівному вчителька попалася на торгівлі наркотиками.

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