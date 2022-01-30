Конфлікт чи помста? Що стало причиною страшного вбивства подружжя під Києвом (відео)

Зарізані під Києвом чоловік та жінка 1972 та 1976 років народження займалися бізнесом

Поліція знайшла чоловіка, який вбив подружжя / Фото: Колаж: Сьогодні

Увечері 29 січня у Київській області вбили сімейну пару. Підозрюваного у скоєнні злочину вже знайшли.

Про це пише Telegram-канал Київ Оперативний.

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Наразі 52-річного вбивцю вже затримано. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Це мешканець міста Василькова. Він займався підприємницькою діяльністю, виробляв меблі на замовлення. Поки що він дає свідчення.

У поліції зазначили, що причиною такого злочину стала особиста неприязнь на підставі заборгованості 6 тис. грн.

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Що каже підозрюваний?

Чоловік розповів, чому вбив подружжя.

"Конфлікт трапився з Анатолієм на заводі. Сильно кричав на мене, я скипів, взяв молоток і вдарив його... Багато ударів завдав", – сказав 52-річний зловмисник.

Але він не пам'ятає чи бив ножем чоловіка.

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"Дружині його завдав (удари. – Ред.) ножем. Вона сиділа в машині, я просто двері відчинив і почав бити її ножем. Далі я її посунув на пасажирське сидіння. Анатолія затяг у машину. Після цього сів у машину і поїхав", – розповів злочинець.

З тілами подружжя чоловік їхав містом, а потім кинув фургон неподалік центру Василькова.

За скоєний злочин чоловікові загрожує покарання до 15 років ув'язнення або навіть довічне ув'язнення.

Що кажуть у поліції?

О 16:30 29 січня надійшло повідомлення про те, що подружжя, яке приїхало з Волині до Київської області, не виходить на зв'язок та їхнє місцезнаходження невідоме.

Тоді поліцейські зрозуміли, що пара втекла на автомобілі. На місце виїхали слідчі, які з'ясували, що бус не виїжджав за територію Василькова, а далі поліція встановила місце перебування автомобіля. Він був замкнений. Потім його відкрили та виявили два трупи.

Що відомо про загиблих?

За попередніми даними, зарізані чоловік та жінка 1972 та 1976 років народження займалися бізнесом. Також повідомляють, що подружжя приїхало до Київської області з Волинської та займалося торгівлею пиломатеріалами.

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