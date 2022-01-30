"Прибрали" через бізнес? Нові подробиці моторошного подвійного вбивства під Києвом

За попередніми даними, зарізані чоловік та жінка 1972 та 1976 років народження займалися бізнесом

На Київщині сталося подвійне вбивство. Фото: колаж "Сьогодні"

Увечері 29 січня у Київській області жорстоко вбили сімейну пару. За попередньою інформацією, за життя подружжя займалося бізнесом.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Реальний Київ".

Реклама

Нові деталі трагедії

За попередніми даними, зарізані чоловік та жінка 1972 та 1976 років народження займалися бізнесом. Також повідомляють, що подружжя приїхало до Київської області з Волинської й займалося торгівлею пиломатеріалами.

Крім того, правоохоронці розглядають версію вбивства на замовлення.

Реклама

Місце, де трапилося подвійне вбивство. Фото: пресслужба поліції

Що відомо?

У суботу, 29 січня, у Київській області було вбито чоловіка та дружину.

Реклама

"Резонансне подвійне вбивство на Київщині. Загинуло подружжя. На місці події начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, кримінальний розшук, слідство, криміналісти, працівники Обухівського районного управління поліції, інші служби", – йдеться у повідомленні поліції.