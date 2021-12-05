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Машиністові крана стало зле. У Києві чоловіка спустили з висоти 10-поверхового будинку (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
5 грудня, 14:31
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НП сталася у Печерському районі на одному з будівництв
У столиці чоловікові стало зле на будівництві
У столиці чоловікові стало зле на будівництві / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві рятувальники КАРС "Київська служба порятунку" допомогли машиністу баштового крана. Чоловікові стало зле на висоті 10-го поверху.

Про це повідомляє пресслужба КАРС Facebook.

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Інцидент стався на вулиці Предславинській, 35, що у Печерському районі столиці.

"На місце події оперативно виїхали рятувальники Служби. Після прибуття було встановлено, що на будівельному майданчику машиністу баштового крана на висоті 10-го поверху стало зле. Чоловік не міг самостійно спуститися на землю, тому на допомогу викликали столичних рятувальників", – йдеться у повідомленні.

Чоловікові стало погано
Чоловікові стало погано / Фото: Facebook

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Рятувальники за допомогою спецтехніки дісталися машиниста і надали йому першу медичну допомогу. Коли чоловіка спустили на землю, то одразу ж передали медикам.

Знімали чоловіка за допомогою спецобладнання
Знімали чоловіка за допомогою спецобладнання / Фото: Facebook

У Мелітополі маршрутнику стало зле за кермом

У Мелітополі Запорізької області 17-річний хлопець врятував водія маршрутки, коли йому різко стало зле за кермом. Завдяки героїчному вчинку не сталося ДТП.

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Пригода сталася у маршрутці №11. Як стало відомо, під час руху водієві стало зле і він не впорався з керуванням. У цей момент маршрутка вискочила на зустрічну смугу на пожвавленому проспекті, але запобігти трагедії вдалося 17-річному пасажиру.

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