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Машинисту крана стало плохо. В Киеве мужчину спустили с высоты 10-этажного дома (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
5 декабря, 14:31
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ЧП случилось в Печерском районе на одной из строек
В столице мужчине стало плохо на стройке
В столице мужчине стало плохо на стройке / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве спасатели КАРС "Киевская служба спасения" помогли машинисту башенного крана. Мужчине стало плохо на высоте 10-го этажа.

Об этом сообщает пресс-служба КАРС в Facebook.

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Инцидент произошел на улице Предславинская, 35, что в Печерском районе столицы.

"На место происшествия оперативно выехали спасатели Службы. По прибытии было установлено, что на строительной площадке машинисту башенного крана на высоте 10-го этажа стало плохо. Мужчина не мог самостоятельно спуститься на землю, потому на помощь вызвали столичных спасателей", – говорится в сообщении.

Мужчине стало плохо
Мужчине стало плохо / Фото: Facebook

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Спасатели с помощью спецтехники добрались до машиниста и оказали ему первую медицинскую помощь. Когда мужчину спустили на землю, то сразу же передали медикам.

Снимали мужчину с помощью спецоборудования
Снимали мужчину с помощью спецоборудования / Фото: Facebook

В Мелитополе маршрутчику стало плохо за рулем

В Мелитополе Запорожской области 17-летний парень спас водителя маршрутки, когда ему резко стало плохо за рулем. Благодаря героическому поступку не произошло ДТП.

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Происшествие случилось в маршрутке №11. Как стало известно, во время движения водителю стало плохо и он не справился с управлением. В этот момент маршрутка выскочила на встречную полосу на оживленном проспекте, но предотвратить трагедию удалось 17-летнему пассажиру.

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