Масове мінування у Києві. Копи шукають вибухівку у школах на Печерську (фото)

У Києві із приміщення школи №5 на Печерську евакуювали всіх дітей. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", є загроза мінування.
Деяких дітей куратори відвели до метро. Багатьох забирають батьки.
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На територію нікого не пускають. Чекають на приїзд вибухотехніків та кінологів.
За інформацією батьків, заміновані всі школи Печерська та дітей відпустили додому.
Масові мінування в Україні
Вчора, 20 січня, в країні "замінували" цілу низку об'єктів:
- У Києві з ранку надійшло повідомлення про "мінування" гімназії №191.
- Незабаром стало відомо, що "вибухову" нібито заклали в Офісі президента України. У спецслужбах не виключають, що повідомлення про "мінування" та нещодавня кібератака на сайти держустанов можуть виявитися ланками одного ланцюга з розхитування ситуації в країні.
- Цьго ж дня вибухівку шукали у всіх школах Рівного.
За законом на кожне повідомлення про "мінування" повинні реагувати на всі оперативні служби, включаючи поліцію, вибухотехніки, кінологів. Проте за 2021-2022 рік жодне з таких повідомлень не підтвердилося. Кожен виїзд оперативних служб коштує державі щонайменше кілька тисяч, а то й десятків тисяч гривень.