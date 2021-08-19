Київ
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇦 День Незалежності України - 2021 ⚡ Відставка Віталія Кличка 📽 Одеський кінофест ✈ Нові авіарейси з України
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Мільйон фальшивих доларів: в Києві жорстко затримали банду іноземців (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
19 серпня, 20:18
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Бійці КОРДу провели спецоперацію з ліквідації міжнародного каналу постачання підроблених грошей
Затримання злочинців. Фото: колаж "Сьогодні"
Затримання злочинців. Фото: колаж "Сьогодні"

Зловмисники планували доставити до України мільйон фальшивих доларів США. До злочинної групи входили 10 осіб. Фігуранти спеціалізувалися на доставці і збуті фальшивих доларів США, які переправляли до України через АР Крим з Туреччини.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

"Встановили, що на території України діє злочинна група вихідців із країн Закавказзя та Азії. Зловмисники налагодили канал постачання та збуту підроблених доларів США. Фальшивки доправляли поза митним контролем через АР Крим із Республіки Туреччина", – йдеться в повідомленні.

Праворуч на знімку затриманий. Фото: колаж "Сьогодні"
Праворуч на знімку затриманий. Фото: колаж "Сьогодні"

Для збуту фальшивих грошей зловмисники створили канал в одному з месенджерів. Там вони приймали замовлення і вели переписку з "покупцями".

Як доставляли товар і скільки грошей при них було

Реклама

"Товар" доставляли через поштові відділення і при особистих зустрічах. Гроші від покупців отримували на гаманці електронної платіжної системи і готівкою. Вартість фальшивих купюр варіювалася залежно від розміру замовлення і становила від 50 до 60 відсотків номінальної вартості доларів США.

Читайте також:

Поліцейські вилучили у фігурантів більше 30 тис. підроблених доларів США. Також було встановлено, що зловмисники планували доставити до України фальшивки загальним номіналом в мільйон доларів США.

Раніше ми писали:

  • шахраї в Україні знайшли новий підхід до старої схеми обману. Довірливим жертвам повідомляють про виграш машини. А щоб не залишалося сумнівів, тепер навіть показують новенький автомобіль. "Щасливчики" на радощах йдуть оплачувати квитанції, а в підсумку залишаються і без грошей, і без авто.
  • українські водії отримують липові протоколи про штрафи.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Київ
Більше новин
Україна
Всі новини
Останні новини
Більше новин
Пряма трансляція
Опитування
погода
курс долара
опитування
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти