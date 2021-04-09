Могли постраждати люди: в центрі Києва впала частина фасаду (фото)

У Києві з будівлі на перехресті вулиць Льва Толстого та Володимирській обвалилася частина фасаду.

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Фото опублікував Київ без цензури в Instagram.

Видно, що шматки бетону лежать на тротуарі.

"Обвалилася частина фасаду, ніхто не постраждав, навіть авто ... на цей раз", – йдеться в повідомленні.

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У департаменті муніципальної безпеки КМДА нам повідомили, що перевірять інформацію про обвалення шматків бетону з будівлі на перетині вулиць Володимирської та Льва Толстого.

"Ми перевіримо цю інформацію. А балансоутримувачу будинку буде доручено перевірити фасад і весь будинок на безпеку", – повідомили нам в департаменті.

Раніше ми писали, що в центрі Києва зіпсували фасад історичної будівлі – на мешканців будинку заявили в поліцію.

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