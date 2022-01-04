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Може бути небезпечним! Під Києвом з психлікарні втік чоловік (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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4 січня, 19:38
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Втікач має психічні розлади, він опинився в медзакладі за рішенням суду
Чоловіка оголосили в розшук.
Чоловіка оголосили в розшук. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київській області оголосили у розшук 36-річного Олександра Нефьодова, який втік з психо-наркологічного лікувального закладу в Глевасі.

Про це повідомила поліція Київської області.

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Чоловік втік з психлікарні сьогодні, 4 січня, близько 15:00. В медзакладі він перебував на лікуванні згідно ухвали Кагарлицького районного суду Київської області про застосування до нього примусових заходів медичного характеру. Чоловік має психічні розлади.

Прикмети чоловіка

На вигляд 35-40 років, зріст близько -175 см, худорлявої статури, обличчя овальне, лоб високий, волосся темне коротке, очі світлі, ніс прямий, основа носа горизонтальна, губи середньої повноти (виступання нижньої губи), вуха овальні, брови прямі широкі на верхній щелепі відсутній передній зуб.

Був одягнутий: шапка зимова темно- синього кольору, куфайка темно- синього кольору, олімпійка з червоними вставками, спортивні штани, кросівки білого кольору.

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Втікач Олександр Нефьодов. Фото: поліція

Якщо ви маєте будь-яку інформацію про розшукуваного чоловіка, повідомте на "102".

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