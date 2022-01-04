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Может быть опасным! Под Киевом из психбольницы сбежал мужчина (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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4 января, 19:38
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Беглец имеет психические расстройства, он оказался в медучреждении по решению суда
Мужчину объявили в розыск.
Мужчину объявили в розыск. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области объявили в розыск 36-летнего Александра Нефедова, который сбежал из психо-наркологического лечебного учреждения в Глевахе.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

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Мужчина скрылся из психбольницы сегодня, 4 января, около 15:00. В медучреждении он находился на лечении согласно определению Кагарлыкского районного суда Киевской области о применении к нему принудительных мер медицинского характера. У мужчины есть психические расстройства.

Приметы мужчины

На вид 35-40 лет, рост около -175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, лоб высокий, волосы темные короткие, глаза светлые, нос прямой, основа носа горизонтальная, губы средней полноты (выступ нижней губы), уши овальные, брови прямые широкие на верхней челюсти отсутствует передний зуб.

Был одет: зимняя шапка темно-синего цвета, куфайка темно-синего цвета, олимпийка с красными вставками, спортивные штаны, кроссовки белого цвета.

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Беглец Александр Нефедов. Фото: полиция

Если у вас есть информация о разыскиваемом мужчине, сообщите на "102".

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